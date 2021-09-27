В Швеции отрицают, что причиной появления отверстия в корпусе парома "Эстония" стал взрыв

СТОКГОЛЬМ, 27 сентября. /ТАСС/. Недавно обнаруженное отверстие в корпусе затонувшего в 1994 году парома "Эстония" не могло появиться в результате взрыва. Об этом в понедельник в интервью агентству ТТ заявил представитель Государственной комиссии по расследованию несчастных случаев Юнас Бэкстранд.

"Мы не видим никаких признаков того, что это был взрыв, - пояснил он. - Просто на металле это выглядит не так. Сейчас у меня нет комментариев по этому поводу, у нас есть довольно большой объем материала для анализа".

По словам Бэкстранда, причиной появления отверстия могло стать воздействие извне. "Похоже, что это внешняя сила - дно или что-то еще, мы не хотим сейчас спекулировать", - добавил он.

Снятые минувшим летом видео отверстия в корпусе опубликованы на сайте Шведского радио. На них ясно видно, что куски стальной конструкции выгнуты наружу, а эксперты отмечают большее, чем ожидалось, повреждение корпуса. "Оно выглядит более разбитым, чем я ожидал. И похоже, что обшивка вывернута наружу", - прокомментировал заслуженный профессор технологии судостроения технического университета Чалмерс Андерс Ульфварсон.

Катастрофа на Балтике

В ночь на 28 сентября 1994 года на Балтике произошла крупнейшая в современной истории Швеции морская катастрофа - затонул паром "Эстония", следовавший из Таллина в Стокгольм. Трагедия унесла жизни 852 человек, спастись удалось лишь 137 пассажирам. Большинство жертв были жителями Швеции - 501 человек.

Международная комиссия по выяснению причин и обстоятельств гибели "Эстонии" пришла к выводу, что судно затонуло в штормовую погоду, когда у него оторвало носовой визор (подъемная надводная часть парома), в результате чего в грузовой отсек хлынула вода. По решению правительств Швеции, Эстонии и Финляндии место гибели "Эстонии" было объявлено морским захоронением. Паром и тела погибших поднимать не стали. Сооружение над корпусом судна бетонного саркофага, о котором также договорились власти трех стран, так и не было осуществлено.

Парламент Швеции одобрил 3 июня предложение правительства внести изменения в закон о статусе морского захоронения и разрешить погружения в районе катастрофы парома "Эстония". Решение о необходимости проведения новых исследований для выяснения причин гибели "Эстонии" было принято после выхода документального телевизионного фильма, в котором впервые присутствовали кадры, запечатлевшие ранее неизвестное отверстие в корпусе судна.

Швеция и Эстония в июле начали новое предварительное исследование парома. Его задачей стала подготовка к основным исследованиям, которые стартуют в следующем году. Предварительное изучение вела в течение десяти дней группа из 28 специалистов из Эстонии, Швеции и Финляндии с помощью эстонского многофункционального ледокола EVA-316 и шведского исследовательского судна Electra af Asko. Они должны были оценить и задокументировать положение парома, а также состояние морского дна.