Одной из школ Вологды угрожал 15-летний житель Крыма

ВОЛОГДА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали и допросили подозреваемого в приготовлении к массовому убийству в одной из школ Вологды. Им оказался 15-летний житель Крыма, он рассказал следователям, что нападение на школу в Вологде не планировал, а угрозу в интернете разместил из желания отомстить знакомой, говорится в сообщении следственного управления СК России по Вологодской области.

Ранее следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Приготовление к убийству двух и более лиц" после размещенных в интернете угроз "навести порядок" в одной из школ Вологды.

"По данным следствия, 20 сентября 2021 года 15-летний житель Республики Крым на созданном канале в одном из мессенджеров опубликовал информацию о планируемом массовом убийстве в одной из школ областного центра Вологодской области. Тексты с изложением намерения пользователя дополнялись изображениями предмета, похожего на огнестрельное оружие, и здания, похожего на образовательное учреждение. В последующем название канала было изменено, а 21 сентября канал был удален. Следователями следственного управления СК России фигурант уголовного дела был задержан и допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

На допросе несовершеннолетний пояснил, что нападение на образовательные учреждения он не планировал, средств к нападению не имеет, а мотивом совершенных им действий являлось желание отомстить своей знакомой, которая вела переписку в интернете с лицом, проживающим в Вологде. Подросток удалил канал после того, как стало понятно, что его разыскивают правоохранительные органы.

Следователи и криминалисты регионального следственного управления на территории Республики Крым провели обыски и осмотры в жилище подозреваемого и его близких. Изъяли электронные устройства, по которым назначаются судебные экспертизы, допросили знакомых и родственников подозреваемого, устанавливается ущерб, причиненный его действиями, в ближайшее время запланировано предъявление обвинения, сообщили в следственном управлении, отметив, что другие подробности не раскрываются в интересах следствия.