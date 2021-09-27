Суд рассмотрит жалобу на приговор экс-помощнику полпреда президента на Урале

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву, которого приговорили к 12,5 года колонии за госизмену, 29 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по жалобе на приговор Воробьеву назначено на 29 сентября, на 14:00", - рассказала пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

Московский городской суд в апреле признал виновным Воробьева в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена", и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Воробьева также лишили классного чина "действительный государственный советник России третьего класса". Дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем содержались материалы с грифом "секретно".

Во время прений сторон прокурор просил приговорить Воробьева к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, а также назначить ему штраф. Вину он не признавал. Статья 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.