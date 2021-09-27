Из дома на Ставрополье, где был взрыв газа, расселят 35 человек

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Жильцов дома в Изобильненском городском округе Ставропольского края, где 27 сентября произошел взрыв газа, расселят. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По результатам осмотра квартир принято решение о расселении 35 человек в гостиницу "Гранд Отель", - сказали в ведомстве.

После обследования дома примут решение, можно ли его эксплуатировать.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, взрыв газа произошел в первом подъезде на втором этаже в квартире №7. Всего повредило 15 квартир. Наибольшие повреждения получили квартиры на втором этаже в первом подъезде и смежная квартира на втором этаже во втором подъезде. Первый подъезд к проживанию не пригоден. "Всего в первом подъезде проживают 32 человека, из них шестеро детей. Всего в доме проживают 126 человек, детей - 23", - говорится в пресс-релизе.

В 14:22 мск улице Ленина в Изобильненском городском округе произошел взрыв газа на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Пожара не последовало, выбило стекла и повредило межкомнатные перекрытия. По предварительным данным, пострадал один человек, еще 30 эвакуировали.

