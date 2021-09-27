Жителя Дагестана, пожертвовавшего ИГ около 80 тыс. рублей, приговорили к 9,5 года колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Дагестана, пожертвовавшего около 80 тыс. рублей для участников "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России), к 9,5 года колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Агаева Уллубия Агаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. <...> подсудимый признан виновным и ему назначено наказание путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Каякентского районного суда Республики Дагестан, и по настоящему приговору в виде лишения свободы на срок девять лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным суда, подсудимый перевел деньги в 2017 и 2018 годах на территории Дагестана и в Москве. "Подсудимый предоставил для участников международной террористической организации "Исламское государство" денежные средства в размере около 80 тыс. рублей для обеспечения незаконных вооруженных формирований, структурно входящих в МТО "ИГ" и созданных на территории Сирии для совершения преступлений террористического характера", - уточнили в пресс-службе.