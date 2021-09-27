Москвичей предупредили о мошенниках, пишущих от имени техподдержки "Московского паркинга"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы предостерег о мошенниках, пишущих в Viber от имени проекта "Московский паркинг", сообщается в Telegram-канале департамента.

"Внимание, мошенники! Нам поступают жалобы на сообщения в Viber от якобы представителей технической поддержки "Московского паркинга" с вопросами про парковку и просьбами добавить номер в контакты", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что департамент не запрашивает у пользователей информацию и не пишет со сторонних номеров в мессенджеры. "Пожалуйста, будьте бдительны и не отвечайте на такие сообщения, а лучше добавьте номера в черный список", - говорится в материале.