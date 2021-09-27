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СМИ: около 40 человек застряли под землей на шахте в Канаде

По предварительным данным, пострадавших нет

ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 39 человек не могут подняться на поверхность из шахты в Канаде из-за поломки в шахте подъемного механизма. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел днем 26 сентября в шахте, расположенной недалеко от города Садбери (провинция Онтарио). В настоящее время на месте находятся спасатели, они уже передали шахтерам еду, воду и медикаменты. По предварительным данным, пострадавших нет.

Предполагается, что шахтеров выведут на поверхность через систему кабельных лестниц при помощи спасателей.

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