Пожар произошел на территории Успенского собора в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в хозяйственной постройке на территории Успенского собора в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 100 кв. м, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"27.09.2021 года в 23:04 (21:04 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Екатеринбург, улица Кирова,65. На территории Собора Успения Пресвятой Богородицы горела временная хозяйственная постройка. Угрозы распространения пожара на храм не было. Площадь пожара составила 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали открытое горение через 50 минут после сообщения. Всего к тушению пожара были привлечены 22 человека и семь единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал.

Собор Успения Пресвятой Богородицы - это действующий православный храм в Екатеринбурге, расположенный в микрорайоне ВИЗ и построенный в 19 веке.