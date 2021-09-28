В Самарской области погибли три ребенка при пожаре в многоквартирном доме

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Три ребенка погибли при пожаре в деревне Ольгино Безенчукского района Самарской области. Пожар произошел ночью в многоквартирном доме, сообщает во вторник региональное ГУ МЧС.

"В 00:16 28.09.2021 (23:16 мск 27.09.2021) в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: микрорайон Безенчукский, населенный пункт Ольгино, ул. Ленина, дом 1. В результате пожара погибли три ребенка (девочки 2020-го и 2014 года рождения и мальчик 2018 года рождения)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что горели домашние вещи в квартире на первом этаже дома. В 01:01 (00:01 мск) пожар был локализован на площади 60 кв. м. Из дома были эвакуированы 24 человека. В тушении пожара принимали участие 36 человек и 14 единиц техники.