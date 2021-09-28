В Приангарье возбудили уголовные дела о крупных взятках в сфере обеспечения сирот жильем

ИРКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовные дела в отношении двух чиновников, которые подозреваются в получении взяток за содействие компаниям в получении госконтрактов на обеспечение жильем детей-сирот. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления СК по региону.

"Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц министерства имущественных отношений Иркутской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 2, 5 ст. 200.5 УК РФ ("Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, совершенное по предварительному сговору в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, один из сотрудников министерства в 2020 году получил взятки на сумму более 16 млн рублей за прием жилья по госконтрактам для детей-сирот. При этом проверка жилья на соответствие нормам и требованиям не проводилась. Еще одна сотрудница министерства при осуществлении госзакупок жилья для сирот получила свыше 900 тыс. рублей за обеспечение победы определенных участников в аукционах.

Оба фигуранта уголовного дела задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, также установлены лица, которые передавали деньги чиновникам. Один находится под домашним арестом, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.