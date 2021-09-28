В Санкт-Петербурге произошел пожар в пристройке трехэтажного здания

ТАСС, 28 сентября. Пожарные тушат возгорание площадью 400 кв. м в пристройке трехэтажного здания во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

"28 сентября в 03:39 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, ул. Грузинская, д.3. По уточненной информации, в двухэтажной пристройке размером 20х20 м (к трехэтажному зданию) происходит горение по всей площади. В 03:44 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен номер 1БИС", - говорится в сообщении.

В настоящее время очаг локализован, ранг пожара понижен до первого уровня. Сведения о пострадавших не поступали, сообщает региональное МЧС. В тушении задействовано 27 человек.