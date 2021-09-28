Дегтярев: природный пожар у поселка Горного в Хабаровском крае потушат 29 сентября

ХАБАРОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Природный пожар, возникший на склонах хребта Мяо-Чан у поселка Горный в Хабаровском крае, потушат в среду. Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram во вторник.

"Многих жителей нашего края обеспокоила ситуация с лесным пожаром в Солнечном районе. Я получаю оперативную информацию с места и от руководителя комитета лесного хозяйства. Это их компетенция. <...> Прямо сейчас территорию облетает вертолет, чтобы определить дальнейший план тушения. К 15 часам среды, если не вмешаются непредвиденные факторы, возгорание в тайге полностью ликвидируют", - написал Дегтярев.

Пожар обнаружили на выходных на склонах сопки в 3 километрах севернее Горного, где проживают около 1,3 тыс. человек. Очаг находится в 20-м квартале Солнечного лесничества. Недалеко от этого места расположен памятник природы - оползневое озеро Амут. Активисты в соцсетях сообщали, что пожар в опасной близости от озера.

Дегтярев уточнил, что на тушении пожара задействованы сотрудники трех авиаотделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов - Комсомольского, Тамбовского и Амурского. Всего на пожаре работают 43 человека, два бульдозера, вездеход, пожарная машина и два вахтовых автомобиля.

Место пожара опахали бульдозером с двух сторон, на очереди северная кромка. "Угроза населенным пунктам и социальным объектам исключена. Огнеборцы - в очень сложных условиях, там крутой рельеф", - добавил глава региона. Накануне пожар был локализован на площади 25 га.

Угроза возникновения пожаров резко обострилась в Хабаровском крае с приходом осени, сообщается на сайте регионального правительства. Первые заморозки привели к тому, что повсеместно трава быстро становится сухой.