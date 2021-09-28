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Транспортная прокуратура проверит появление нефтяного пятна под Геленджиком

В социальных сетях региона начало распространяться сообщение о том, что во время заплыва в Черном море в поселке Кабардинка участники испачкались в мазуте через пятно, которое им пришлось проплыть

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в Черном море в районе поселка Кабардинка Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В понедельник в социальных сетях региона начало распространяться сообщение о том, что во время заплыва в Черном море в поселке Кабардинка (входит в муниципальное образование город Геленджик) участники испачкались в мазуте через пятно, которое им пришлось проплыть. В частности, на видеозаписи, которая приложена к постам в соцсетях, видно, что лица, а также волосы участников мероприятия загрязнены.

"По поручению Южной транспортной прокуратуры Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в районе с. Кабардинка Краснодарского края. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, власти города-курорта Геленджик не согласовывали заплыв спортсменов. Кроме того, управление по физической культуре и спорту администрации города было категорически против проведения мероприятия. ТАСС пока не располагает комментарием организатора мероприятия.

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РоссияКраснодарский край
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