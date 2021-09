Суд присяжных признал американского певца Ар Келли виновным в торговле людьми

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Суд присяжных в Нью-Йорке признал американского певца Ар Келли (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Как в понедельник сообщило агентство Associated Press, ему грозит несколько десятков лет тюрьмы.

Судья огласит решение о наказании 4 мая 2022 года. Слушания по уголовному делу начались 18 августа, 24 сентября коллегия присяжных приступила к обсуждению, в понедельник вынесла решение. Обвинения Ар Келли также предъявлены в штатах Иллинойс и Миннесота.

Певец был признан виновным по девяти статьям обвинения, в том числе в эпизодах вымогательства, сексуальной эксплуатации детей, похищения, подкупа, указывает телекомпания CNBC. В ходе разбирательства суд заслушал показания более 45 свидетелей. Шесть из них свидетельствовали о связях музыканта с несовершеннолетними, сообщает телекомпания. Прокуратура также говорила о признаках организованной преступности в противоправных действиях обвиняемого, отмечает агентство. В качестве одной из жертв была указана бывшая супруга певца, на которой тот женился, когда ей было 15 лет, указывает телекомпания.

Защита не согласилась с вердиктом присяжных и надеется обжаловать решение. Ар Келли не признал себя виновным.

В 2008 году певец был оправдан по 14 статьям обвинения в деле о детской порнографии, получившем широкую общественную огласку. Келли был арестован в июле 2019 года по обвинениям в сексуальном насилии, которые предъявили ему в штате Иллинойс, суд тогда отказал ему в освобождении под залог.

Уроженец Чикаго Ар Келли, выступавший в стиле ритм-н-блюз, снискал мировую славу в 1990-х благодаря таким композициям, как Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них, изданная в 1996 году, принесла певцу премию "Грэмми" в трех номинациях. Исполнителя также номинировали еще на один "золотой граммофон" за песню You Are Not Alone, написанную им для Майкла Джексона (1958-2009).