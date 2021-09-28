Экс-депутата в ЯНАО приговорили к ограничению свободы за изготовление наркотиков

ТАСС, 28 сентября. Суд приговорил к 1,5 года ограничения свободы бывшего депутата муниципального образования Белоярское в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа за изготовление и хранение наркотиков, а также хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону во вторник.

Ранее сообщалось, что преступная деятельность еще действующего депутата была пресечена в апреле 2021 года. После возбуждения уголовного дела статус депутата был прекращен.

"Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего депутата Собрания депутатов муниципального образования Белоярское Приуральского района четвертого созыва. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства"), ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов"). Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, мужчина незаконно выращивал наркосодержащее растение, которое также хранил для личного употребления. Кроме этого, при обыске у него было обнаружено и изъято огнестрельное оружие.

В пресс-службе уточнили, что экс-депутат признал вину, активно сотрудничал со следствием.