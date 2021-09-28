Фигуранта дела о взятках при обеспечении сирот жильем в Приангарье уволили с госслужбы

ИРКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Одного из сотрудников Министерства имущественных отношений Иркутской области, подозреваемых в коррупции при обеспечении сирот жильем, уволили из ведомства в 2020 году по результатам внутренней проверки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Один из фигурантов данного дела был уволен из регионального министерства в прошлом году по результатам внутренней проверки. <…> В отношении второго фигуранта расследования сейчас проводят оперативно-следственные действия, по результатам которых будут приняты соответствующие решения", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на заместителя губернатора Ивана Колпакова пресс-служба сообщила, что правительство области обращалось в правоохранительные органы по фактам правонарушений, в результате чего были возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба управления СК России по Иркутской области во вторник сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении двух сотрудников министерства имущества региона. По версии следствия, один из них в 2020 году получил взятки на сумму более 16 млн рублей за прием жилья по госконтрактам для детей-сирот. При этом проверка жилья на соответствие нормам и требованиям не проводилась. Еще одна сотрудница министерства при осуществлении госзакупок жилья для сирот получила свыше 900 тыс. рублей за обеспечение победы определенных участников в аукционах.

Дела возбуждены по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 2, 5 ст. 200.5 УК РФ ("Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, совершенный по предварительному сговору в крупном размере"). Оба фигуранта дела заключены под стражу. Установлены лица, которые передавали им деньги. Один из них находится под домашним арестом, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.