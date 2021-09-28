Уроженца Томска задержали за серию разбойных нападений на банки в Петербурге

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в серии разбойных нападений на банки в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в декабре 2020 года и апреле текущего года злоумышленник нападал на офисы банков. Угрожая пистолетом он требовал кассиров передать ему деньги. В банке на улице Белы Куна он похитил 450 тыс. рублей, на улице Стачек операционистка отделения успела нажать тревожную кнопку, и нападавшему пришлось покинуть офис ни с чем. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ ("Разбой").

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый скрывается в арендованной квартире на окраине города. Он был задержан", - сказала Волк. В ходе обыска у него изъяты газовый пистолет, патроны, кастет, медицинские маски и мобильный телефон. Подозреваемый арестован.