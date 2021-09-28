Вдова застреленного начальника УФСИН Забайкалья потребовала с обвиняемого 5 млн рублей

ЧИТА, 28 сентября. /ТАСС/. Вдова начальника УФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова, который в апреле был застрелен из охотничьего ружья, подала иск о взыскании 5 млн рублей со сторожа Николая Макарова, обвиняемого в убийстве. Об этом журналистам во вторник сообщила пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.

"Сегодня суд допросил потерпевших по делу, их пятеро: жена и младший брат Евгения Шихова, отец и жена Виталия Раздобреева (знакомый Шихова, второй убитый - прим. ТАСС) и сторож соседнего кордона Александр Новиков. Пока гражданские иски заявили обе вдовы: Марина Шихова и Наталья Раздобреева, первая - на сумму 5 млн рублей, вторая - 2 млн рублей", - сказала Михайлюк.

Также потерпевшие настаивают на максимально возможном наказании для подсудимого. Сам Макаров отрицает свою вину.

По данным дела, пьяный 62-летний сторож 24 апреля 2021 года без причины выстрелил из гладкоствольного ружья в мужчин, сидевших в охотничьем домике. Начальник УФСИН умер на месте, второй мужчина - по пути в больницу. Также обвиняемый угрожал убийством еще одному мужчине, который был на территории охотничьего хозяйства.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Макарова способным отдавать отчет своим действиям и руководить ими.