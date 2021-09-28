Санитарную зону установили в Свердловской области, где предварительно выявили АЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Падеж трех животных зафиксирован в одном из личных хозяйств в Свердловской области. Предварительно выявлена африканская чума свиней. Вокруг хозяйства установлена санитарно-защитная зона в 20 км, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"После того как 27 сентября в личном подсобном хозяйстве был выявлен падеж трех животных, пробы были исследованы в Свердловской областной ветеринарной лаборатории. Предварительно был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Однако результат требует обязательной верификации. <…> Сейчас в Камышловском районе вокруг хозяйства установлена санитарно-защитная зона в радиусе 20 километров", - сказали в департаменте.

По информации пресс-службы управления Россельхознадзора по Свердловской области, пробы отправлены на подтверждение в Федеральный центр охраны здоровья животных во Владимире. Опасности распространения мяса животных нет, так как хозяйство его не реализовывало.

"Департамент ветеринарии Свердловской области проводит комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами, включая масштабную дезинфекцию, которая полностью уничтожает возбудителя вируса. Комплекс мероприятий направлен на то, чтобы полностью обезопасить территорию. МЧС, сотрудники полиции и ветеринары проводят учет животных в хозяйствах, которые вошли в санитарную зону. На территории временно введен пропускной режим", - добавили в департаменте информполитики.