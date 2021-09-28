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СК раскрыл убийство пожилой женщины, совершенное в Брянске 17 лет назад

Убийца отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение других преступлений

ТАСС, 28 сентября. Следователи раскрыли убийство 80-летней женщины, совершенное в поселке Супонево Брянской области в ноябре 2004 года. Обвинение предъявлено мужчине, который ранее отбывал наказание за другие преступления. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство"). <…> Принятыми мерами установлен 51-летний житель Брянской области, который отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение других преступлений", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, тело 80-летней женщины было обнаружено вечером 2 ноября 2004 года в доме в поселке Супонево, однако преступника найти не удалось. Вновь сформированная следственно-оперативная группа установила, что убийство было совершено в ходе ссоры, обвиняемый нанес женщине несколько ударов стеклянной банкой в область головы и туловища, после чего задушил ее. "Предъявленные следователями весомые доказательства повлияли на решение мужчины сознаться в содеянном", - отметили в пресс-службе.

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