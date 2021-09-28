В Ленобласти лесники незаконно вырубили 1,5 тыс. куб. м древесины на 55 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Двое работников лесничества и житель Ленобласти попались на незаконной вырубке лесов. Злоумышленники уничтожили 1,5 тыс. куб. м лесных насаждений, причиненный ущерб оценивается на сумму более 55 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух работников лесничества и жителя Ленинградской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ ("Перевозка, хранение и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2017 по 2018 год мужчины незаконно вырубали деревья на территории Морозовского лесничества Минобороны России в Ленинградской области. Добытую древесину объемом более 1,5 тыс. куб. м они продали на лесоперерабатывающие предприятия и другим коммерческим организациям. Ущерб, причиненный государству, оценивается на сумму более 55 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения во Всеволожский городской суд Ленинградской области.