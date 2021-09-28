В Набережных Челнах на складе произошел крупный пожар

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел на складе в Набережных Челнах. Площадь возгорания составляет порядка 1 000 квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о сильном задымлении и пожаре на крыше производственного бокса на Полиграфической улице в Набережных Челнах поступило во вторник в 11:56. "К тушению пожара привлекаются 18 человек и 6 единиц техники. Локализация [объявлена] в 12:50, ориентировочно, на площади 1 000 кв. метров", - сообщили в главке МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, пожар тушат по второму повышенному рангу. Установлено, что возгорание произошло внутри бокса.