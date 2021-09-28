Спасатели в Челябинской области вытащили из снежного затора на трассе 20 автомобилей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники пожарной охраны на юге Челябинской области, где во вторник на трассе из-за снегопада образовался затор, вытащили из снежного плена 20 автомобилей, в том числе два школьных автобуса. Пострадавших нет, говорится в сообщении, распространенном пресс-центром ГУ МЧС России по региону.

"На юге области выпали осадки в виде мокрого снега, высота которого достигала 10 см. <…> На пункт пожарной связи Магнитогорского гарнизона поступило сообщение от ЕДДС о том, что на участке автодороги от поселка Урлядинский до поселка городского типа Межозерный из-за неблагоприятных погодных условий в снежный затор попали автомобили. Прибывшие на место пожарные-спасатели обнаружили, что в заторе находятся два школьных автобуса и 18 автомобилей. <…> Они были отбуксированы с непроходимого участка дороги на трассу, где водители уже продолжили маршрут самостоятельно", - сказано в сообщении.

Уточняется, что автобусы буксировали без школьников. За детьми, а их было всего трое, приехали родители. По данным ведомства, для расчистки трассы от дорожной службы привлекли четыре единицы техники. Работы завершены. Сейчас дороги областного и федерального значения находятся в проезжем состоянии.

Накануне сообщалось, что в регионе объявлено штормовое предупреждение, прогнозируется снегопад.