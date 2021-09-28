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В Москве спасатели вместе со служителями Сретенского монастыря пытаются поймать лису

На место происшествия выехал аварийно-спасательный отряд пожарно-спасательного центра Москвы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Лиса бегает по территории Сретенского монастыря в центре Москвы, спасатели с утра пытаются ее поймать. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

"С самого утра на территории Сретенского монастыря бегает лиса. После неудачных попыток отловить животное сотрудники монастыря вызвали спасателей", - сообщает департамент.

На место происшествия выехал аварийно-спасательный отряд пожарно-спасательного центра Москвы. Сейчас проводятся работы по поимке животного.

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