Пьяная девушка без прав протаранила семь припаркованных машин на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пьяная девушка без водительских прав на легковой иномарке сожителя протаранила семь припаркованных автомобилей на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня примерно в 12:00 21-летняя девушка, находясь в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем Hyundai Solaris совершила столкновение с семью припаркованными автомобилями во дворе дома по адресу: 8-я улица Текстильщиков, дом 9", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что, по словам нарушительницы, автомобиль принадлежит ее сожителю, и, пока он на работе, она решила покататься. В отношении нее составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.26 ("Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), ч. 1 ст. 12.15 ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней"), ч. 1 ст. 12.3 ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство") и ч. 1 ст. 12.37 ("Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства") КоАП РФ.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования и отсутствие прав на управление машиной девушке грозит административный арест от 10 до 15 суток, добавили в ГИБДД.