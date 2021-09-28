Челябинского замминистра строительства оставили под стражей до 3 декабря по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска во вторник продлил до 3 декабря меру пресечения в виде заключения под стражу, избранную первому заместителю министра строительства региона Ивану Белавкину, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

Центральный районный суд Челябинска 4 июня избрал Белавкину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

"В судебном заседании сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест либо залог. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя, продлив обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

В отношении чиновника, по материалам управления ФСБ России по Челябинской области, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По данным прокуратуры, он получил в качестве взятки 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского муниципального района Челябинской области. Деньги были переданы за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах организации.