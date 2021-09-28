В Татарстане возбудили дело о неуплате налогов предприятием на более чем 92 млн рублей

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о неуплате налогов на более чем 92 млн рублей возбуждено в отношении руководства одного из предприятий в Татарстане. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"На основании собранных сотрудниками полиции материалов СУ СК РФ по Республике Татарстан в отношении руководителя ООО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов", - сообщили в МВД.

По версии следствия, в 2016-2019 годах один из руководителей предприятия завышал налоговые вычеты по НДС, а также вносил в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с несколькими техническими организациями, чтобы получить налоговую выгоду. Таким образом, руководство уклонилось от уплаты налогов на 92 млн рублей.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.