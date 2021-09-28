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Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме на Кубани

Пострадал один человек

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел, по предварительным данным, в пристройке к одной из квартир в многоквартирном доме в поселке Новомихайловский в Туапсинском районе Краснодарского края. Пострадал один человек. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

"Поступило сообщение о том, что по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский, ул. Молодежная, в пристройке к квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате происшествия есть пострадавший, госпитализирован в Туапсинскую ЦРБ", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что есть повреждения оконных проемов и самой пристройки, несущие конструкции не пострадали.

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