В Краснодаре фигуранта дела о катастрофе вертолета Ми-28 приговорили к пяти годам колонии

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командира войсковой части 35666 полковника Евгения Суходольского, ставшего фигурантом уголовного дела об авиационной катастрофе, в результате которой погибли два человека, к пяти годам колонии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба СК РФ.

"Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Краснодарскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему командиру войсковой части 35666 полковнику Евгению Суходольскому. Он признан виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"). Решением военного суда Суходольскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в соответствии с планом учебных полетов 11 декабря 2019 года в 17:10 мск экипаж вертолета Ми-28 вылетел для выполнения контрольного полета в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем. В связи с резким ухудшением погоды командир экипажа принял решение произвести вынужденную посадку вне аэродрома, которую выполнил в 18:29 мск, о чем доложил. Зная о том, что сложившиеся метеоусловия не соответствуют минимуму погоды, при которых разрешено совершать полеты, Суходольский нарушил требования руководящих документов.

Суходольский полеты не прекратил, а отдал распоряжение своему заместителю по летной подготовке подполковнику Александру Склянкину, не прошедшему обучение на право управления летательным аппаратом данного типа, и замкомандира вертолетной эскадрильи майору Руслану Кушниренко осуществить перегон Ми-28 с места вынужденной посадки на аэродром базирования. Несмотря на то, что погодные условия не позволяли выполнить полет на предельно малой высоте, прибывшие офицеры, исполняя полученное указание, в 19:46 мск подняли вертолет в воздух, и через 8 минут произошло столкновение Ми-28 с землей. Склянкин и Кушниренко погибли, вертолет стоимостью около 1 млрд рублей разрушен и восстановлению не подлежит.

"Приговором суда Суходольский также лишен права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок два года. Иск о возмещении причиненного государству ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. До решения этого вопроса суд сохранил арест, наложенный на имущество осужденного", - добавили в пресс-службе ведомства.