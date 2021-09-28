Виновника ДТП под Тулой, в котором погибли трое, приговорили к четырем годам заключения

ТУЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Суд признал виновным жителя Москвы в совершении ДТП на трассе "Каспий" в Тульской области в феврале 2021 года, где в результате столкновении двух легковых машин погибли три человека, в том числе ребенок. Он приговорен к четрыем годам заключения в колонии-поселении, сообщила во вторник пресс-служба управления Судебного департамента в Тульской области.

Авария с участием легковых автомобилей Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer произошла 21 февраля на 143-м километре автодороги М-6 "Каспий" в Веневском районе Тульской области. В результате погибли женщина и ребенок, находившиеся в салоне Chevrolet, а также женщина-пассажир автомобиля Mitsubishi, водитель которого получил травмы.

"В соответствии с приговором суда, 49-летний житель города Москвы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека"). <...> Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Следствием и судом установлено, что житель Москвы, находясь за рулем Chevrolet, при совершении обгона резко изменил направление движения, это привело к заносу машины и столкновению на встречной полосе с Mitsubishi. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда потерпевшим на общую сумму более 4,2 млн рублей, добавили в пресс-службе.