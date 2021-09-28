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Убивший пятерых сотрудников газеты в США в 2018 году приговорен к пожизненному заключению

Джеррод Рамос признал вину по всем 23 пунктам обвинения, но заявил, что не может нести ответственность за преступление

ТАСС, 28 сентября. Джеррод Рамос, открывший в 2018 году стрельбу в городе Аннаполис (штат Мэриленд) в помещении редакции Capital Gazette, где погибли пятеро сотрудников, во вторник был приговорен к нескольким пожизненным срокам без возможности условно-досрочного освобождения. Об этом сообщил телеканал CBS.

"Сказать, что ответчик проявил бессердечность и полное пренебрежение священностью человеческой жизни, - это ничего не сказать", - цитирует канал судью, который вынес приговор.

Рамос в течение нескольких лет направлял журналистам Capital Gazette угрозы в связи с материалами о его уголовном прошлом. 28 июня 2018 года он открыл огонь в главном офисе издания. Стрелявший признал вину по всем 23 пунктам обвинения, но заявил, что не может нести ответственность за преступление. Однако суд присяжных этим летом признал Рамоса подлежащим уголовной ответственности.

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