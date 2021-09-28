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В Минске погиб сотрудник КГБ при проведении антитеррористической операции

В ведомстве сообщили, что преступника убили ответным огнем
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудник Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии погиб при проведении спецмероприятий по поиску лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщил во вторник КГБ республики на своем сайте.

"В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности [Белоруссии] был смертельно ранен. Сотрудник от полученных ран умер. Ответным огнем преступник был уничтожен", - отмечается в сообщении.

По информации спецслужбы, Следственным комитетом Белоруссии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 ("Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности"). Проводятся следственные действия, отметили в КГБ Белоруссии.

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