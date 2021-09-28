Научное судно село на мель на Волге в Татарстане

ТАСС, 28 сентября. Научное судно "Биолог" село на мель на Волге в Татарстане, на борту находятся семь человек. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 17:55 мск от диспетчера ФГБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" поступило сообщение о том, что на 1446-м км реки Волги село на мель научное судно "Биолог". По предварительной информации, на борту семь человек (три человека экипажа и четыре научных сотрудника)", - отмечается в сообщении.

Со слов капитана корабля, судно находится в устье реки Утки, которая является левым притоком Волги, на границе Спасского района Татарстана и Ульяновской области. "Судовому ходу на реке Волге не мешает. Течи нет, провизия есть", - сообщили в ведомстве.

Судно принадлежит Институту экологии Волжского бассейна - филиалу Самарского научного центра Российской академии наук. В настоящее время собственник решает вопрос о том, чтобы направить судна Волжской судоходной компании для снятия "Биолога" с мели.