Суд отправил под домашний арест экс-казначея "Лукойла" за выдачу инсайдерской информации

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего начальника отдела торгово-финансовых операций казначейства компании "Лукойл" Алексея Бессонова по делу о неправомерном использовании инсайдерской информации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Бессонову, подозреваемому по ст. 185.ч. 2 УК РФ "Умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу" меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца", - сказали агентству.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по тому же делу проходит бывший брокер Кирилл Семешкин, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 185.ч.1 УК РФ "Умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами". Как сообщили ТАСС в Басманном суде, Семешкин также отправлен под домашний арест на два месяца.

Ранее глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил журналистам, что регулятор выявил несколько случаев неправомерного использования инсайдерской информации при продаже валютной выручки компании "Лукойл".

По словам Ляха, брокер Кирилл Семашкин совершал от имени компании Ronin Europe LTD операции с валютными инструментами, используя инсайдерскую информацию, которую он получал от бывшего начальника отдела торгово-финансовых операций казначейства компании "Лукойл" Алексея Бессонова. В результате Ronin Europe LTD получила "излишний доход в сумме свыше 146 млн рублей". При этом в компании Ronin Europe Ltd., журналистам заявили, что указанные лица никогда не были сотрудниками компании Ronin Europe Limited или других компаний группы Ronin Partners.