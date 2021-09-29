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В Эквадоре 24 человека погибли во время беспорядков в тюрьме

Правительство провинции Гуаяс сообщило, что причиной перестрелки стал конфликт между представителями разных банд, находящимися в тюрьме

ГАВАНА, 29 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 24 человека погибли, 42 получили ранения в Эквадоре в результате перестрелки в тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны. Об этом во вторник сообщило правительство провинции Гуаяс на своей странице в Twitter.

"24 убитых и 42 раненых - результат столкновений, - говорится в сообщении. - Порядок уже восстановлен". Власти отмечают, что причиной перестрелки стал конфликт между представителями разных банд, находящимися в тюрьме.

В феврале в нескольких тюрьмах Эквадора вспыхнули бунты заключенных, в результате которых погибли около 80 человек. Причиной беспорядков стала борьба враждующих банд.

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