Более 20 сотрудниц полиции пострадали в столкновениях на марше феминисток в Мехико

МЕХИКО, 29 сентября. /ТАСС/. Свыше 30 человек в столице Мексики получили травмы в ходе столкновений на марше феминисток в поддержку абортов во вторник. Об этом сообщила в Twitter заместитель руководителя городского управления общественной безопасности Марсела Фигероа.

"По данным службы спасения и экстренной медицинской помощи, пострадали 34 человека, - говорится в записи. - Речь идет о 24 женщинах-полицейских, сотруднице управления внутренних дел и девяти гражданских лицах". Шествие сопровождалось актами вандализма, группа наиболее агрессивно настроенных участниц марша попыталась прорваться к Национальному дворцу в историческом центре города.

Верховный суд Мексики в начале сентября одобрил декриминализацию абортов на первом триместре беременности. В поддержку этого решения единогласно проголосовали все участвовавшие в заседании члены высшего судебного органа. Они признали противоречащей конституции статью 196 уголовного кодекса штата Коауила, согласно которой за прерывание беременности на начальном этапе предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от года до трех лет.

Это решение создало прецедент, обязательный к исполнению всеми нижестоящими судебными инстанциями. Ранее прерывание беременности по любой причине на сроке до 12 недель было разрешено только в Мехико, а также в штатах Веракрус, Идальго и Оахака.