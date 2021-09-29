В Приамурье руководитель отделений почтовой связи подозревается в растрате 1 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководителя отделения почты России в Тынде Амурской области, подозреваемой в растрате более 1 млн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

"Следователем МО МВД России "Тындинский" возбуждено уголовное дело в отношении руководителя отделений организации, представляющей услуги почтовой связи. 33-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата". <…> в период с октября 2019 года по март 2021 года амурчанка, используя свое служебное положение, похитила из касс организации вверенные ей наличные денежные средства в сумме более 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемая призналась в содеянном. Если ее вину докажут, ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.