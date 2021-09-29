{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Забайкалье

Никто не пострадал

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 29 сентября на севере Забайкальского края в районе населенного пункта Новая Чара, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"29 сентября 2021 года в 12:36 (06:36 мск) от Байкальского филиала ФГБУ ФИЦ "Единая географическая служба РАН" поступила информация о том, что в 39 км от поселка городского типа Новая Чара Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 4,7", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пострадавших нет, сообщения о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступали.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Дело в отношении Сергея Фургала
Мосгорсуд 1 октября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста Фургала
СК попросит продлить срок ареста еще на два месяца
Читать полностью