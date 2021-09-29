Угольную фабрику "Березовская" в Кузбассе оштрафовали за нарушения требований безопасности

КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Прокуратура выявила многочисленные нарушения требований противопожарной и промышленной безопасности на углеобогатительной фабрике "Березовская", где летом 2021 года произошел крупный пожар и погибла крановщица. Предприятие и его должностных лиц оштрафовали на сумму более 400 тыс. рублей, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе проверки выявлены нарушения: противопожарная защита фабрики не спроектирована и не выполнена таким образом, чтобы предотвратить возможность пожара и обеспечить эффективную локализацию и тушение пожара в его начальной стадии. По итогам проверки прокурор возбудил 24 дела об административных правонарушениях в отношении должностных и юридического лица, все постановления рассмотрены, наложены штрафы на сумму более 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Проверка также установила, что помещения углеобогатительной фабрики не было оборудованы автоматическими установками пожаротушения, в главном корпусе фабрики пожарная сигнализация была выключена или находилась в неисправном состоянии. Кроме того, ряд производственных сооружений эксплуатировался без действующих заключений экспертиз промышленной безопасности, а у сотрудников не было средств индивидуальной защиты.

По результатам проверки прокурор внес управляющему директору предприятия представление об устранении выявленных нарушений, к дисциплинарной ответственности привлекли 12 должностных лиц. Устранение нарушений требований промышленной безопасности находится на контроле прокуратуры.

15 июня в цехе обогащения фабрики "Березовская", где находились 70 человек, произошло возгорание химикатов. Одна сотрудница не успела покинуть горящий цех и погибла, еще пять человек обратились за медпомощью. Общая площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. По факту пожара возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Центральная обогатительная фабрика "Березовская" входит в состав Промышленно-металлургического холдинга. Предприятие ведет переработку коксующегося угля и выпускает концентрат для производства металлургического кокса. Крупнейшим потребителем фабрики является входящий в холдинг кемеровский завод "Кокс".