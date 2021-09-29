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Сотрудники Росгвардии задержали в Томске мужчину, разгромившего отделение одного из банков

Мужчина попытался сломать банкомат, витрину и дверь павильона в банке в Академгородке

ТОМСК, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления Росгвардии задержали в Томске мужчину, который в ночь на среду попытался сломать банкомат, витрину и дверь павильона в отделении банка в Академгородке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В ночное время экипаж Росгвардии получил сигнал "тревога" с охраняемой финансовой организации, расположенной по Академическому проспекту. Охранная сигнализация сработала во время попытки повреждения банкомата. В течение трех минут на место происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны. В помещении финансовой организации сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, который наносил удары ногами по двери и витрине павильона, а также банкомату", - говорится в сообщении.

На требования росгвардейцев прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал. Стражи правопорядка задержали дебошира. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции.

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