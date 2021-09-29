В Забайкалье задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетнего ребенка

ТАСС, 29 сентября. Следователи Забайкальского края задержали 42-летнего подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки. Об этом сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Нерчинска 1979 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 26 сентября этого года подозреваемый обманул и привел девятилетнюю девочку в свой дом, где изнасиловал, после чего скрылся. Мужчина был задержан в одном из соседних районных центров. "Проведен комплекс следственных действий. Осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы", - сообщили в ведомстве.

Следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.