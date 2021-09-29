В ХМАО владелец покусавшей детей собаки выплатит 90 тыс. рублей компенсации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сентября. /ТАСС/. Суд по иску прокурора обязал жителя Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа выплатить 90 тыс. рублей компенсации морального вреда двум потерпевшим детям, которых покусала его собака. В результате инцидента подростки получили травмы и лечились в больнице, сообщили журналистам в среду в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с владельца собаки в пользу двух несовершеннолетних компенсацию морального вреда в сумме 90 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в мае 2021 года на двух детей во дворе их дома в поселке Ваховск Нижневартовского района Югры набросился тибетский мастиф и покусал их. Они получили телесные повреждения и проходили лечение в медицинском учреждении. Как отметили в прокуратуре, инцидент произошел по вине хозяина собаки, который выгуливал животное без намордника и поводка.