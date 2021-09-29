Волгоградская агрокомпания нанесла вред почве строительными отходами на 145 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Агрокомпания в Волгоградской области незаконно сбрасывала на почву строительный мусор. Общий размер вреда составил более 145 млн рублей, сообщили в среду в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"Действиями юридического лица ООО "Агрокомпания Паритет" причинен вред почве ввиду захламления земельного участка отходами и химического загрязнения почвы. Общий размер вреда составил более 145 млн рублей", - сказали в ведомстве, добавив, что в адрес компании направлено требование для оплаты причиненного вреда в добровольном порядке.

Проверка по данному факту организована в Урюпинском районе региона после поступивших обращений от граждан. В ходе расследования установлено, что несанкционированная свалка строительных отходов на общей площади 12 225 кв. м образована в результате разборки производственных объектов ООО "Агрокомпания Паритет". Кроме того, по результатам лабораторных исследований установлено химическое загрязнение почвы по кадмию в 0,7 раза и нефтепродуктам в 1,2 раза.

"По установленным нарушениям <...> вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в отношении юридического и должностного лиц ООО "Агрокомпания Паритет" по ч. 3 ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму в 490 тыс. рублей, в адрес юридического лица - ООО "Агрокомпания Паритет" выдано предписание об устранении нарушений", - сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.