Двух пассажиров самолета Краснодар - Афины арестовали на пять суток за дебош на борту

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Два пассажира авиарейса Краснодар - Афины пьяными устроили дебош на борту. Их арестовали на пять суток. Об этом в понедельник говорится в сообщении "МВД медиа".

"При движении воздушного судна к взлетно-посадочной полосе командир экипажа принял решение о возврате самолета на стоянку и отстранении от полета пассажиров за ненадлежащее поведение. Два молодых человека мешали окружающим тем, что громко пели песни и выражались нецензурной бранью", - сказано в сообщении.

Кроме того, рядом сидящие пассажиры жаловались на резкий запах алкоголя, исходящий от нарушителей порядка. На замечания бортпроводников мужчины не реагировали. "Полицейские доставили 32-летних жителей Свердловской области в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Краснодара", - отметили в ведомстве. Мужчины были направлены на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").

Суд назначил нарушителям административный арест на пять суток. Наказание они будут отбывать в спецприемнике для административно задержанных в городе Тимашевске.