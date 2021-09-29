Горняков двух шахт в Воркуте вывели на поверхность после инцидента с вентиляцией

СЫКТЫВКАР, 29 сентября. /ТАСС/. Работники шахт "Воркутинская" и "Заполярная" АО "Воркутауголь" были выведены на поверхность в ночь на 29 сентября после сообщения о повреждении кабельной линии подстанции "Компрессорная", что привело к остановке вентилятора главного проветривания вентиляционного ствола №3. В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент обе шахты работают в обычном режиме, ведется расследование причин произошедшего, говорится в сообщении пресс-службы АО "Воркутауголь".

"29 сентября в 01:30 мск поступило сообщение о повреждении кабельной линии подстанции "Компрессорная". Это привело к остановке вентилятора главного проветривания вентиляционного ствола №3. В соответствии с планом ликвидации аварий все работники шахт "Воркутинская" и "Заполярная" были выведены на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении, которое размещено на официальной странице компании во "ВКонтакте".

В 9:50 неисправность устранена, вентилятор запущен. "Шахты работают в штатном режиме. Прибывшие отделения горноспасателей обследовали место происшествия. Создана комиссия по расследованию происшествия, ведется расследование", - добавили в компании.

Шахта "Воркутинская" действует с 1973 года, ее промышленные запасы составляют около 40 млн тонн угля, что обеспечит работу шахты с нынешней производственной мощностью 1,8 тонн угля в год почти на полвека. "Заполярная" была сдана в эксплуатацию в 1949 году, модернизировалась. По оценкам специалистов промышленных запасов угля на благоприятных по условиям залегания участках шахтного поля хватит, как минимум, на 20-25 лет.