Карантин по АЧС ввели в одном из свердловских сел

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Исследование подтвердило наличие африканской чумы свиней (АЧС) в одном из личных хозяйств в селе Калиновское Свердловской области. В селе ввели карантин, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"Исследования Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире подтвердили наличие генома вируса африканской чумы свиней у трех животных в личном хозяйстве села Калиновское Камышловского района. В связи с этим в селе введен карантин по АЧС", - сказали в департаменте информационной политики региона.

В департаменте уточнили, что ветеринарные службы области действуют по всем правилам осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага заражения. "Карантин будет снят, как только будут применены все соответствующие меры. Опасности для людей африканская чума свиней не представляет. Тем более хозяйство, где произошел очаг заболевания, не реализовывало мясо населению", - сказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что падеж трех животных зафиксирован в одном из личных хозяйств в Свердловской области, предварительно была выявлена африканская чума свиней. Вокруг хозяйства была установлена санитарно-защитная зона в 20 км.