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В Архангельске из-за тумана приостановили работу переправ

Туман может сохранится до утра 30 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Работу пассажирских переправ на Северной Двине приостановили из-за густого тумана в Архангельске в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями остановлено движение пассажирских теплоходов на линиях Экономия - Реушеньга, Архангельск - Кегостров и 22 лесозавод - 23 лесозавод", - говорится в сообщении.

По данным Севгидромета, в области в среду местами туман. Вероятность тумана по прогнозу сохранится до утра 30 сентября.

На островных территориях города проживает около 7,8 тыс. человек.

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