В Москве задержали мошенницу, укравшую у ветерана труда более 1,5 млн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемую в краже 1,5 млн рублей у 84-летней женщины. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, установлено, что 84-летней жительнице столицы позвонила неизвестная женщина и представилась социальным работником. Она сообщила, что гражданке необходимо явиться в отделение Пенсионного фонда якобы для получения положенной от государства прибавки к пенсии. Кроме того, в связи с денежной реформой необходимо принести все имеющиеся сбережения и заменить вышедшие из оборота купюры на новые. Пенсионерка ответила, что не может приехать в госучреждение, поскольку плохо себя чувствует. Тогда звонившая заявила, что в ближайшее время сотрудник приедет к ней домой. Спустя полчаса подозреваемся пришла в квартиру к пожилой женщине под видом представителя Пенсионного фонда. "Она предложила написать заявление на получение выплат и обмен банкнот. Потерпевшая пустила ее в дом. В момент составления заявления подозреваемая сказала, что забыла печать организации у других жильцов дома, и пообещала вернуться сразу же, как заберет ее. Однако она так и не вернулась. Вскоре пенсионерка обнаружила, что из квартиры пропали все ее сбережения - более 1,5 млн рублей, и обратилась в полицию.

"Следователем следственного отдела ОМВД России по району Ростокино Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обыска по месту проживания фигурантки изъяты денежные средства, документы и рукописные записи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сказала Волк.