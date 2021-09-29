Трое полицейских арестовали в Подмосковье за получение взятки от наркоторговца

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Суд арестовал трех транспортных полицейских в Подмосковье за получение 200 тыс. рублей взятки от наркоторговца. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская, его заместителя и старшего оперуполномоченного этого же отдела, обвиняемых в получении взятки и покушении на сбыт наркотических средств, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

По версии следствия, сотрудники полиции получили взятку в размере 200 тыс. рублей за несоставление документов по факту противоправных действий гражданина, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также они покушались на сбыт наркотиков.

Следователем осмотрено место происшествия, проведены обыски и допросы, а также очные ставки. По изъятым в ходе обыска сверткам и их содержимому назначены химические экспертизы. Устанавливаются аналогичные эпизоды преступной деятельности сотрудников.