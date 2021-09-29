Защита бывшего вице-премьера Крыма Кабанова подала жалобу на его арест по делу о хищениях

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Представители защиты бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова подали апелляционную жалобу на решение суда о его заключении под стражу в рамках расследования дела о хищениях. Защита экс-министра строительства республики Михаила Храмова также обжаловала постановление об аналогичной мере пресечения, сообщили журналистам в пресс-службе Верховного суда республики.

"В Верховный суд Республики Крым поступили материалы дела касательно избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении М. Храмова и Е. Кабанова для рассмотрения в апелляционном порядке. Соответствующие решения суда обжалованы по апелляционным жалобам защитников, действующих в интересах обвиняемых", - говорится в сообщении.

Рассмотрение жалоб назначено на 1 октября.

На минувшей неделе в отставку по собственному желанию подали заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов, курировавший реализацию ФЦП, а также министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца Кабанова, обвиняемого в хищении 57 млн рублей.